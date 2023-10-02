Самый красивый альбинос из Грузии женился на обычной девушке: как выглядит их сын

Бера Иванишвили известен как самый красивый певец-альбинос. С рождения у молодого человека абсолютно белые волосы, брови и ресницы, несмотря на грузинскую кровь, а глаза — светло-голубые. Артист успел не только состояться в музыкальной индустрии, но и обрести личное счастье: несколько лет назад он женился на модели Нануке Гудавадзе, а в 2019 году у пары родился сын Берука.

Каким будет малыш у этих красавцев, гадали все поклонники со дня бракосочетания. Белые волосы Бере подарило редкое генетическое заболевание, которое также есть и у его младшего брата. Но малышу альбинизм не передался — цветом волос он пошел в маму.

Русоволосый Берука растет веселым, активным и красивым ребенком: с такими родителями иначе быть и не могло. У малыша ярко-голубые глаза, как и у Нануки, но чертами лица он больше похож на Иванишвили. Поклонники певца не устают умиляться, каким красавчиком становится его наследник.