Самый красивый актер СССР погиб в 33 года: его не уберегла женщина (фото)

Евгения Урбанского называли самым красивым актером своего времени, но его жизненный путь оказался недолгим. Он мог бы достичь невероятных карьерных высот, если бы не трагический случай на съемках фильма.

Урбанский стал узнаваемым актером после выхода ленты «Неотправленное письмо». В этой картине снялся молодой Василий Ливанов, который позднее прославится как Шерлок Холмс. Фильм «Неотправленное письмо» стал для Урбанского судьбоносным. Актеру начали давать яркие роли, но его успех оказался скоротечным.

Однажды Евгения пригласили в картину «Альпийская баллада». Однако его беременная жена, актриса Дзидра Ритенберга, отговорила артиста от съемок, ведь ему предстояло сниматься в горах, что могло кончиться трагедией. Урбанский послушал супругу и выбрал другой проект — фильм «Директор».

К сожалению, на этот раз интуиция Дзидры молчала. Именно на съемках «Директора» Евгений попал в страшную аварию, когда мчался по барханам. Актер скончался по дороге в больницу. Ему было всего 33 года.

Дзидра Ритенберга осталась молодой вдовой. Ее дочь Евгения, названная в честь отца, родилась уже после его смерти. Актриса скончалась в 74 года. После ухода Урбанского она так и не вышла замуж.