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Киноафиша Статьи Самый красивый актер-пенсионер из США оказался русским: от него без ума женщины всех возрастов

Самый красивый актер-пенсионер из США оказался русским: от него без ума женщины всех возрастов

24 октября 2023 15:15
Самый красивый актер-пенсионер из США оказался русским: от него без ума женщины всех возрастов

Корни звезды восходят к Российской империи.

Национальный состав Соединенных Штатов отличается невероятной пестротой. В Америке обосновались выходцы со всех концов света, не исключением стали и уроженцы России. Многие голливудские знаменитости вполне могут назвать себя русскими, в том числе звезда боевика «Основной инстинкт».

Майкл Дуглас появился на свет в штате Нью-Джерси в семье знаменитого актера Кирка Дугласа. Последний при рождении имел фамилию Даниелович, которую позже сменил на более привычную для американцев. Родители Дугласа были родом из Могилевской губернии, откуда через два года после свадьбы эмигрировали в США.

Родственники голливудской звезды и по сей день живут в современной Беларуси. В Могилеве можно найти троюродного брата Майкла Дугласа по имени Михаил. Мужчина уже не одно десятилетие работает в Центральном доме быта и редко вспоминает об американской родне.

Самый красивый актер-пенсионер из США оказался русским: от него без ума женщины всех возрастов
Фото: Кадр из фильма « Зачарованная» (2007), Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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