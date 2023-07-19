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Самый красивый актер Индии пугает одной особенностью: внимание на руки

19 июля 2023 07:30
Самый красивый актер Индии пугает одной особенностью: внимание на руки

Сам артист совсем не стесняется своей необычной внешности.

Ритик Рошан с детства грезил кинематографом. Выросший в актерской семье, он с ранних лет мечтал оказаться на съемочной площадке. И ради этого исправил серьезные дефекты речи и отправился в тренажерный зал, чтобы превратиться в настоящего атлета.

В итоге старания Ритика дали результаты. Его внешность пленила зрительниц, а талант помогал получать все больше главных ролей. В итоге Рошан стал настоящим секс-символом не только в родной Индии, но и по всему миру.

Самый красивый актер Индии пугает одной особенностью: внимание на руки

При этом внешность знаменитость далеко не идеальна. Дело в том, что артист страдает от полидактилии — на одной руке у него шесть пальцев. И если первые годы артист старательно скрывал два больших пальца, то со временем понял, что это его особенность, и превратил ее в шутку.

Сегодня Ритик смело позирует с необычным пальцем и не стесняется. Поклонницы же уверены, что это лишь добавляет шарма идеальной внешности знаменитости и нисколько его не портит.

Фото: кадры из фильма «Пиф-паф» (2014), Debajyoti Chakraborty/ZUMAPRESS.com/https://www.globallookpress.com/
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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