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Самый короткий и точный психологический тест: опишет вашу личность за 1 клик

8 июля 2022 07:20
Самый короткий и точный психологический тест: опишет вашу личность за 1 клик

Выберите фрукты и овощи, которые вы любите больше всего, и мы расскажем о вашем характере.

Узнать больше о человеке можно по его предпочтениям – причем не только интеллектуальным, например, его любимым книгам, фильмам и сериалам, но и по любым другим. Психологи считают, что об особенностях характера могут рассказать даже блюда, которые мы выбираем, в том числе любимые овощи и фрукты. Предлагаем вам пройти экспресс-тест, который в точности угадает ваш характер всего лишь за один клик. А перед прохождением теста советуем ознакомиться с любопытными данными, полученными японскими учеными в результате эксперимента.

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В газете "Асахи симбун" рассказали, что исследователи с 1995 года следили за самочувствием более чем 90 000 соотечественников в возрасте от 45 до 74 лет. На протяжении этого времени респонденты регулярно заполняли анкеты, в которых детально рассказывали о своем питании, о вредных привычках, недугах и т.д. Как оказалось, люди, в рационе которых присутствовало много продуктов с содержанием клетчатки, меньше болели, кроме того, у них значительно снизился риск смертности от каких бы то ни было причин. Поэтому ученые рекомендуют всем употреблять больше бобов, овощей, фруктов, содержащих этот компонент.

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Елена Королева
Елена Королева
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