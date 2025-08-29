Самый кассовый фильм в истории России возвращается: когда выйдет «Чебурашка 2», кто из актеров вернется?

Меню
29 августа 2025 12:48
Собрали все новости о сказке, известные на данный момент.

Добрый и светлый фильм «Чебурашка» стал настоящим новогодним хитом 2023 года, побив кассовые рекорды и покорив сердца зрителей. Поэтому новость о продолжении была лишь вопросом времени — и теперь есть официальное подтверждение.

Когда ждать премьеру

Создатели фильма объявили точную дату выхода: «Чебурашка 2» выйдет 1 января 2026 года. Решение сохранить новогоднюю премьеру связано с традицией, заложенной первой частью, — зрителям вновь предлагают встретить праздники вместе с любимыми героями.

К тому же, выход фильма в праздники является гарантией того, что он непременно соберет больше миллиарда в прокате.

Где снимали продолжение

Как и в первой части, ключевые сцены снимались в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. На экране снова появятся парк «Дендрарий» и санаторий имени Орджоникидзе, где находится домик Гены.

Но к знакомым локациям добавились новые: парк «Ривьера», парк имени Фрунзе, Сад российско-японской дружбы, музей Н. А. Островского, каньон Псахо и горные пейзажи Красной Поляны.

Кроме Сочи, часть съёмок прошла в Москве. Именно здесь отсняли важные сцены празднования дня рождения Сони — события, запускающего главную сюжетную линию фильма.

Кто вернётся

Вторую часть сняли почти с тем же актёрским составом, который полюбился зрителям:

  • Сергей Гармаш — Геннадий Петрович, садовник и опекун Чебурашки;
  • Ольга Кузьмина — голос Чебурашки;
  • Елена Яковлева — Римма, бабушка Сони;
  • Фёдор Добронравов — Валера, друг Гены;
  • Полина Максимова — Таня, дочь Гены;
  • Сергей Лавыгин — Толя, муж Тани;
  • Ева Смирнова — Соня;
  • Артём Быстров и Марина Коняшкина — молодые Гена и Люба.

К знакомым лицам присоединились новые персонажи, которые внесут собственные интриги и повороты в сюжет. Пока что героев держат в секрете.

О чём будет фильм

События второй части разворачиваются спустя год после финала первой. Чебурашка теперь живёт с Геной и постепенно взрослеет. Но вместе с этим приходит хулиганистый характер: их отношения становятся напряжёнными, и герои учатся слышать друг друга заново.

В это время появляется новая угроза — дом Гены собираются снести. Эта проблема становится центральной интригой фильма, а зрителям откроется прошлое Гены: через флешбэки покажут его молодость, отношения с женой Любой и то, как герой «отрастил зубы».

Создатели обещают, что продолжение будет ещё эмоциональнее и масштабнее, но при этом сохранит главное — ту самую тёплую атмосферу, за которую зрители полюбили первый фильм.

Гена пытается поднимать миллионы, ушастого везут в дурдом: в «Чебурашке» не раскрыли весь сюжет сказок Успенского.

Фото: Кадры из фильма «Чебурашка» (2022), кадры из фильма «Чебурашка 2» (2026)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
