Самый известный бомж Америки: не поверите, как он умудрился сняться в 100 фильмах

Бездомный Крейг Кастальдо из Нью-Йорка по прозвищу Радист является настоящей кинозвездой. Дедушка завоевал любовь публики благодаря неподражаемой харизме и поразительному сходству с комиком Робином Уильямсом.

Свое прозвище бомж получил благодаря радио, которое он носил на шее. Смельчак Кастальдо обожал общаться с голливудскими знаменитостями и не стеснялся заводить разговор с актерами и актрисами. Это стало для него своеобразным хобби, и однажды увлечение Крейга принесло свои плоды.

С подачи новоиспеченных именитых друзей харизматичного бездомного стали приглашать на эпизодические роли. В общей сложности он снялся в ста картинах и телешоу! Кастальдо появился в фильмах «Человек-паук», «Девушка из Джерси», «Отступники» и во многих других популярных лентах. На сегодня последней работой Крейга значится роль в криминальной драме «Ирландец» Мартина Скорсезе.

Несмотря на свой звездный статус, Кастальдо по-прежнему остается бездомным, а его имущество состоит из одного велосипеда и жалких пожитков.