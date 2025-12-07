Меню
Самый импозантный злодей Голливуда обрел покой в России: как жил и умер Кэри-Хироюки Тагава

7 декабря 2025 12:19
Кэри-Хироюки Тагава

Вы точно помните этого брутального азиата из боевиков 90-х.

В мире, где голливудские звезды меняют политические взгляды чаще, чем носовые платки, история Кэри-Хироюки Тагавы уникальна. Шанг Цунг из «Мортал Комбат», тридцать лет профессионально воплощавший на экране абсолютное зло — от якудзы до колдунов, питающихся душами, — вдруг обрел покой в православии и жизни в России.

Не картонный злодей

Дебют в 36 лет для актера — это был запоздалый, но успешный старт. Тагава его принял, имея за плечами багаж жизненного опыта, который и не снился вчерашним выпускникам актерских курсов.

Он возил грузовики, работал на ферме, развозил пиццу и даже, как он сам с иронией отмечал, «Водил фургон для итальянской мафии — конечно, тогда я этого не знал». Его школьный учитель актерского мастерства советовал сначала пожить, а потом играть Шекспира. Тагава воспринял совет буквально, выждав 19 лет.

Да, он был «типажным» злодеем — его хмурое лицо и пронзительный взгляд не давали играть положительных героев, но и не карикатурных злодеев. Даже отъявленные подлецы обладали шармом, несли на душе некую тяжесть, которой обладал сам Тагава.

От Голливуда к «Иерей-сану»

Ирония судьбы в том, что стереотипный образ привел его к самому нестереотипному решению. В 2015 году Тагава снялся в российском фильме «Иерей-Сан» о священнике Японской православной церкви. Работа с Иваном Охлобыстиным и погружение в тему стали катализатором. После этого проекта актер, чей отец изучал русский язык, а дядя — пел в СССР, сделал неожиданное заявление.

«Меня поразила глубина души русских людей, это первое, что мне бросилось в глаза при общении, — говорил он. — Ваши душа, сердце, ум очень сильно отличаются от американского и европейского мышления... Пока я рос в Америке, мне помогала выжить японская часть моей души. А в России я понял, что это японское начало очень близко к вам».

В ноябре 2015 года в московском храме на Большой Ордынке Кэри-Хироюки Тагава принял крещение с именем Пантелеимон. А в 2016-м получил гражданство РФ. Наконец японец из Голливуда, культовый актер из «Мортал Комбат» нашел дом в России.

Хотя в последние годы он жил дома в Санта-Барбаре, кумир фанатов боевиков 90-х продолжал любить Россию, ведь именно в ней он обрел покой. Он умел одним взмахом бровей заставить поверить, что он действительно может вырвать у вас душу. А в жизни, судя по редким интервью, был глубоко вдумчивым человеком, даже разрабатывал собственную лечебную методику после смерти отца от рака.

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Иерей-сан» (2014), «Смертельная битва» (1995), «Битва драконов» (1999)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
