Самый худший фильм в СССР: за него стыдно было даже актерам

Многие уверены, что в советское время не снимали плохое кино. Действительно, основная часть картин вошла в золотой фонд классики, но бывали и исключения, о которых даже стыдно говорить.

Как ни удивительно, но самый худший фильм эпохи СССР был снят одним из лучших режиссеров за всю историю советского кино. Речь идет о работе легендарного Григория Александрова «Скворец и лира», которая провалилась по всем пунктам.

В ключевой роли снялась супруга режиссера и главная кинодива советского экрана Любовь Орлова. Актрисе на тот момент было уже больше 70 лет, но это не помешало ей взяться за образ молодой женщины. К сожалению, никакие операторские и режиссерские хитрости не помогли скрыть истинный возраст артистки. Те, кто видели картину, называли ее «Склероз и климакс».

В прокат фильм так и не вышел. Ленту тут же положили на полку и благополучно о ней забыли. Сама Орлова горько жалела, что снялась в таком некачественном кино. На этом ее актерская карьера завершилась.

В 90-е фильм реабилитировали. Но «перезапуск» не спас картину от провала — простые зрители крайне низко оценили работу Александрова и роль Орловой.