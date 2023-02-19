Самый худший фильм в истории кино: спорим, вы тоже не сможете его досмотреть

Есть редкие фильмы, которые почти каждому человеку трудно смотреть физически. На эти антишедевры невозможно найти ни одного положительного отзыва. Такой лентой по праву считается фильм «Малыши из мусорного бачка», вышедший в 1987 году.

Это своеобразная адаптация самых известных детских карточных игр. Главный герой, юноша по имени Доджер, приходит в антикварный магазин своего друга. Здесь ему разрешено смотреть на любые достопримечательности, кроме старинного мусорного бака. В нем обитают семеро жутких детей, и за ними неустанно следит владелец магазина. Дальше разворачивается дикая фантасмагория, которую трудно описать словами.

Пользователи Сети оставили множество возмущенных комментариев о фильме. Одни не поняли, для чего и для кого была снята эта странная картина, другие же назвали «Малышей» настоящей бессмыслицей, а третьи пожаловались, что после просмотра им вообще стало тошно.

Фильм признан одним из худших за всю историю. Как пишет Дзен-канал World of Cinema, зрителя можно считать героем, если он выдержит хотя бы 30 минут этого действа.