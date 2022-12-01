Самый громкий обман великого Гарри Гудини раскрыт: вы тоже будете разочарованы

Гарри Гудини давно нет в живых, но его фокусы до сих пор не дают покоя публике. Он прославился как иллюзионист, чьи представления никому не удалось повторить, хотя когда-то это казалось возможным.

В своем завещании Гудини обещал, что секреты его поражающих воображение фокусов непременно выйдут наружу. Случиться это должно было через 100 лет после его рождения. Гарри оставил сундук, в котором, по его словам, хранилась вся ценная информация. Вскрыть его разрешалось лишь 6 апреля 1974 года.

В этот самый день охотники за сенсациями, наконец, добрались до ящика, оставленного легендарным иллюзионистом. Журналисты готовились писать материалы о том, как именно Гудини проделывал свои удивительные трюки. Вот только фокусник, известный своей любовью к разоблачению шарлатанов, всех обманул. К разочарованию всех присутствующих, его сундук был пуст.