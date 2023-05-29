Самый глупый поступок в фильме ужасов: не поверите, американцы так делают

В американских фильмах ужасов герои часто совершают глупые поступки, которые приводят к самым ужасным последствиям. Зрители могли списывать такие сюжетные повороты на воображение сценаристов. Однако оказалось, что и сами жители Штатов порой весьма безрассудны. Многие из них очень доверчивы и редко думают наперед.

На своем примере это доказал и Лоусон Грин. Вместе со своей сестрой-близняшкой он отправился на выпускной. Однако машина остановилась прямо на дороге, поскольку начинающий водитель забыл заправиться. Вскоре на помощь двум молодым людям пришла проезжающая мимо семья. Они согласились подвести юношу до заправки.

Он убедил Марту, что вернется в самое ближайшее время. Так и произошло. Лоусон приехал через 15 минут, но сестры в машине уже не было. Девушка бесследно пропала, и по сей день никто не знает, что с ней приключилось. А брат бедняжки до сих пор винит себя в том, что в тот роковой вечер оставил ее одну.