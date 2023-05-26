Самый «эгоистичный» день недели раскрыт: вот какой день лучше всего посвятить себе

Большинство людей проводят будни в офисе - работа с девяти до пяти, пробки по дороге туда и обратно, ужин, общение с близкими на скорую руку, сон, а на следующий день все сначала. Редкий человек в такой круговерти находит время на себя любимого. Но, по мнению астрологов, уделять внимание не только текущим делам и близким людям, но и самому себе, крайне необходимо. Хотя бы один день в неделю. Эксперты рассказали, какой из семи дней лучше всего подходит для уединения, поисков своего “я” и любимых занятий.

Воскресенье

Седьмой день недели, по мнению специалистов в сфере эзотерики, необходимо посвятить себе и только себе. Воскресенье находится под покровительством небесного тела - Солнца, которое, как известно, является центром нашей системы и в некотором роде подталкивает к здоровому эгоизму. В нем нет ничего плохого.

В этот день необходимо отказаться от каких-либо сторонних дел и занятий, отрешиться от суеты и заняться собой.

Можно проанализировать то, что происходило с вами на протяжении предыдущих шести дней, понять, какие поступки и слова были правильными, а над чем необходимо поработать.

Еще один вариант времяпровождения - запланировать дела на следующую неделю. А также зарядиться энергией на предстоящие будни. Черпать ее можно в тех занятиях, которые вам по душе - будь то генеральная уборка в доме или раскрашивание медитативных узоров. Выбор только за вами.

Разумеется, если вам не хочется закрываться ото всех в своей комнате, не стоит этого делать.

Если жизненные силы питают вас в моменты общения с близкими людьми, то воскресенье - идеальный день для того, чтобы провести с ними как можно больше времени, поболтать о пустяках или поговорить о важном.

Занятия, способные раскрыть ваш потенциал, также всячески приветствуются.

Это отличное время для того, чтобы совершенствовать свой ум, тело и способности. Изучение иностранных языков, поход в тренажерный зал, пробежка по парку, прохождение курсов по интересующей теме - вариантов огромное множество.

Нет ничего зазорного в том, чтобы на один день превратиться в здорового эгоиста, прислушиваться к своим чувствам и мыслям, не забивая эфир посторонним шумом. Хотя бы один день в неделю должен быть посвящен себе, и самое лучшее время для этого - воскресенье, находящееся под покровительством Солнца.