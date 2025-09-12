Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Самый длинный проект в моей карьере»: в этом сериале Борисов снимался так долго, что разучился играть

«Самый длинный проект в моей карьере»: в этом сериале Борисов снимался так долго, что разучился играть

12 сентября 2025 13:17
«Самый длинный проект в моей карьере»: в этом сериале Борисов снимался так долго, что разучился играть

Даже режиссер не знал, что ему делать с этой гениальной идеей.

Андрей Кончаловский запускает 16-серийный кинороман «Хроники русской революции» — проект, который выглядит одновременно амбициозным и обречённым быть раскритикованным.

В октябре сериал выйдет на START, Кинопоиске и телеканале «Россия». Но за масштабом и архивной фактурой скрывается другая история: режиссёр сам признаётся, что не знает, как снимать такой объём, а главный актёр Юра Борисов — играл в нем так долго, что успел обзавестись шевелюрой.

История на разломе

«Самый длинный проект в моей карьере»: в этом сериале Борисов снимался так долго, что разучился играть

Сюжет охватывает двадцать лет — от первой русской революции 1905 года до смерти Ленина в 1924-м. Фокус — не только на фактах, но на людях внутри катастрофы.

Вымышленный офицер Михаил Прохоров (Юра Борисов) сталкивается с интригами вокруг настоящих исторических фигур: Распутин, Троцкий, Горький, Блок, Мейерхольд. Здесь же Николай II (Никита Ефремов), Ленин (Евгений Ткачук) и Сталин (Тимофей Окроев).

Формат — хроника, но Кончаловский подчёркивает: его интересуют не пафосные речи с броневичка, а бытовая жизнь, ведь революция рушит не только страну, но и внутренний мир людей.

«Я не знаю, как это снять»

«Самый длинный проект в моей карьере»: в этом сериале Борисов снимался так долго, что разучился играть

Юра Борисов честно говорит, что разучился играть работая в этой ленте, боялся, что не сможет изобразить то, чего от него хочет Кончаловский.

«Самый длинный проект в моей жизни. Я очень переживал, когда брался за него, потому что не понимал, как можно удержать все это в голове одновременно. Но потом мы встретились с Андреем Сергеевичем, я ему говорю"Я не знаю, как это возможно сделать!" А он (Кончаловский) в ответ смеется: "Я и сам не знаю, потому и делаю"».

Отметим также, что в сериале лысый актер предстанет перед зрителями с фактурной шевелюрой. Увы, он не обзавелся собственными волосами, а лишь нацепил парик.

Лица эпохи

«Самый длинный проект в моей карьере»: в этом сериале Борисов снимался так долго, что разучился играть
  • Юра Борисов — Михаил Прохоров, офицер, теряющий почву под ногами. Герой не понимает, что происходит вокруг и как ему дальше жить.
  • Юлия Высоцкая — Ариадна, революционер.
  • Никита Ефремов — Николай II, последняя попытка показать императора реальным человеком.
  • Евгений Ткачук — Ленин, впервые не оратор и вождь, а человек со своими переживаниями.
  • Тимофей Окроев — молодой Сталин, до того, как стать знаменитым.

Когда ждать

«Самый длинный проект в моей карьере»: в этом сериале Борисов снимался так долго, что разучился играть

Премьера «Хроник русской революции» состоится в октябре 2025 года на START, Кинопоиске и телеканале «Россия». Проект обещает быть главным телевизионным событием осени, хотя парадокс в том, что внутри него слишком много незавершённых решений.

Кто сменит Крейга? В списке кандидатов на роль Джеймса Бонда оказался даже «русский вариант» — но вряд ли прокатит.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Хроники русской революции»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Миллиарды причин для награды: «Сватам» покорился уникальный рекорд, о котором не мечтали ни «Игра престолов», ни «Во все тяжкие» Миллиарды причин для награды: «Сватам» покорился уникальный рекорд, о котором не мечтали ни «Игра престолов», ни «Во все тяжкие» Читать дальше 11 сентября 2025
Пальто без пальто и месть Марата: почему пересняли финал «Слова пацана» — создателей никто не заставлял Пальто без пальто и месть Марата: почему пересняли финал «Слова пацана» — создателей никто не заставлял Читать дальше 11 сентября 2025
Чем закончился 4 сезон «Спасской»? Убьют ли Шалаева? Даем полное описание всех 16 серий Чем закончился 4 сезон «Спасской»? Убьют ли Шалаева? Даем полное описание всех 16 серий Читать дальше 13 сентября 2025
Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й Читать дальше 12 сентября 2025
Не уборная, а музей с туалетом посредине: что Юлия Меньшова сотворила со своей квартирой (фото) Не уборная, а музей с туалетом посредине: что Юлия Меньшова сотворила со своей квартирой (фото) Читать дальше 12 сентября 2025
«Слово пацана» уже 2 года держит рекорд, который не покорился даже «Игре в кальмара» с «Уэнсдэй» — реальный конкурент был лишь один «Слово пацана» уже 2 года держит рекорд, который не покорился даже «Игре в кальмара» с «Уэнсдэй» — реальный конкурент был лишь один Читать дальше 11 сентября 2025
Закулисная драма на съемках «Адмирала» переросла во вражду: Хабенского обозвали «нулевым» актером — и требовали уволить Закулисная драма на съемках «Адмирала» переросла во вражду: Хабенского обозвали «нулевым» актером — и требовали уволить Читать дальше 11 сентября 2025
«Каменская такого не позволяла»: «Спасская» официально стала самым популярным российским сериалом — но зрители 4 сезон «громят» в пух и прах «Каменская такого не позволяла»: «Спасская» официально стала самым популярным российским сериалом — но зрители 4 сезон «громят» в пух и прах Читать дальше 10 сентября 2025
Как «Условный мент», но с необычным напарником: звезда «Убойной силы» тащит на себе новый детектив — сериал почти на 9 из 10 Как «Условный мент», но с необычным напарником: звезда «Убойной силы» тащит на себе новый детектив — сериал почти на 9 из 10 Читать дальше 10 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше