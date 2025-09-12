«Самый длинный проект в моей карьере»: в этом сериале Борисов снимался так долго, что разучился играть

Даже режиссер не знал, что ему делать с этой гениальной идеей.

Андрей Кончаловский запускает 16-серийный кинороман «Хроники русской революции» — проект, который выглядит одновременно амбициозным и обречённым быть раскритикованным.

В октябре сериал выйдет на START, Кинопоиске и телеканале «Россия». Но за масштабом и архивной фактурой скрывается другая история: режиссёр сам признаётся, что не знает, как снимать такой объём, а главный актёр Юра Борисов — играл в нем так долго, что успел обзавестись шевелюрой.

История на разломе

Сюжет охватывает двадцать лет — от первой русской революции 1905 года до смерти Ленина в 1924-м. Фокус — не только на фактах, но на людях внутри катастрофы.

Вымышленный офицер Михаил Прохоров (Юра Борисов) сталкивается с интригами вокруг настоящих исторических фигур: Распутин, Троцкий, Горький, Блок, Мейерхольд. Здесь же Николай II (Никита Ефремов), Ленин (Евгений Ткачук) и Сталин (Тимофей Окроев).

Формат — хроника, но Кончаловский подчёркивает: его интересуют не пафосные речи с броневичка, а бытовая жизнь, ведь революция рушит не только страну, но и внутренний мир людей.

«Я не знаю, как это снять»

Юра Борисов честно говорит, что разучился играть работая в этой ленте, боялся, что не сможет изобразить то, чего от него хочет Кончаловский.

«Самый длинный проект в моей жизни. Я очень переживал, когда брался за него, потому что не понимал, как можно удержать все это в голове одновременно. Но потом мы встретились с Андреем Сергеевичем, я ему говорю"Я не знаю, как это возможно сделать!" А он (Кончаловский) в ответ смеется: "Я и сам не знаю, потому и делаю"».

Отметим также, что в сериале лысый актер предстанет перед зрителями с фактурной шевелюрой. Увы, он не обзавелся собственными волосами, а лишь нацепил парик.

Лица эпохи

Юра Борисов — Михаил Прохоров, офицер, теряющий почву под ногами. Герой не понимает, что происходит вокруг и как ему дальше жить.

Юлия Высоцкая — Ариадна, революционер.

Никита Ефремов — Николай II, последняя попытка показать императора реальным человеком.

Евгений Ткачук — Ленин, впервые не оратор и вождь, а человек со своими переживаниями.

Тимофей Окроев — молодой Сталин, до того, как стать знаменитым.

Когда ждать

Премьера «Хроник русской революции» состоится в октябре 2025 года на START, Кинопоиске и телеканале «Россия». Проект обещает быть главным телевизионным событием осени, хотя парадокс в том, что внутри него слишком много незавершённых решений.

