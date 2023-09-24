Самый дешевый протез и культя: Костомаров впервые снял бинт с ампутированной руки

Если свои ноги Роман Костомаров охотно показывал публике с первых дней выписки. то вот до рук дело не доходило. Выяснилось, что все эти месяцы экс-партнер Татьяны Навки просто ждал, пока ему изготовят протез.

В программе «Секрет на миллион» фигурист наконец показал первую бионическую руку, заодно оголив культю. Вид ампутированной конечности Лера Кудрявцева восприняла стойко, а вот узнав цену механической кисти, выпучила глаза.