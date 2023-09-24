Самый дешевый протез и культя: Костомаров впервые снял бинт с ампутированной руки
Чемпион решил раскрыть все секреты.
Если свои ноги Роман Костомаров охотно показывал публике с первых дней выписки. то вот до рук дело не доходило. Выяснилось, что все эти месяцы экс-партнер Татьяны Навки просто ждал, пока ему изготовят протез.
В программе «Секрет на миллион» фигурист наконец показал первую бионическую руку, заодно оголив культю. Вид ампутированной конечности Лера Кудрявцева восприняла стойко, а вот узнав цену механической кисти, выпучила глаза.
«Два миллиона. Это еще самая дешевая… Российская, иностранная от четырех миллионов. Потому что это бионика», — призналась Оксана Домнина.
Фото: Кадры шоу «Секрет на миллион»