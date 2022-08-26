Самый честный психологический тест: способны ли вы предать близких?

Предательство со стороны человека, которому мы безоговорочно доверяли, всегда вызывает целую бурю эмоций: злость, шок, боль, желание навредить в ответ. При этом нанести неожиданный удар в спину может кто угодно - любимый человек, пойманный на измене, друг, тайком сливающий ваши главные секреты недоброжелателям или напарник на работе, решивший поднять свой авторитет в глазах начальства, принизив вас. Все это причиняет немало страданий и сказывается на отношениях не только с предателем, но и со всеми окружающими - единожды побывав в такой ситуации, начинаешь видеть подвох в каждом слове или жесте, и избавиться от этих ощущений будет довольно сложно. По мнению ученых, существует целый ряд методик, с помощью которых можно восстановить былое душевное равновесие. И самое главное, что нужно сделать столкнувшемуся с предательством человеку - позволить себе осознать и осмыслить то, что с ним произошло, дать себе время на переживание эмоций, связанных с предательством.

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