Самый большой собственник по знаку Зодиака: приревнует даже к столбу

“Ревнует - значит, любит”, - говорим мы, когда кто-то жалуется на чересчур подозрительного партнера. Многие убеждены, что если человеку все равно, флиртует ли с кем-то его вторая половинка, думает ли о ком-то другом, это свидетельствует о его равнодушии. Однако все, кто сталкивался с патологической ревностью избранника, готовы поспорить с такой точкой зрения. Ведь доморощенный Отелло своими претензиями способен испортить настроение на весь день. Рассказываем, мужчины какого знака зодиака могут измучить партнершу своей подозрительностью.

Скорпион

Самым ревнивым знаком в гороскопе считается Скорпион. Представители водной стихии только на первый взгляд кажутся холодными и непроницаемыми, на самом же деле под этой маской равнодушия скрывается настоящий вулкан страстей. Если мужчина этого знака полюбит по-настоящему, тут-то его ревнивая натура даст о себе знать.

Идеальные отношения в представлении Скорпиона - одни на всю жизнь.

Неважно, что избранница сама еще не поняла, хочет ли провести с уроженцем водного знака свои дни вплоть до самой старости, Скорпион уже все решил! И он сделает все возможное, чтобы любимая оставалась с ним рядом и не смотрела на сторону.

В глубине души представитель этого знака ужасно раним и неуверен в себе. Каким бы мачо Скорпион ни выглядел внешне, его все равно терзают сомнения - а так ли он хорош? Не разлюбит его внезапно избранница? Отсюда как раз и берется ревность, которую знак использует в качестве превентивной меры.

Заметил, что на улице случайный прохожий бросил на вторую половинку заинтересованный взгляд? Мужчина-коллега позвонил в неурочное время? Партнерша загадочно улыбается, читая что-то в телефоне?

Скорпион видит во всем этом не просто звоночки, а целые колокола, и начинает действовать.

Он непременно постарается выяснить, что думает избранница по поводу чужих страстных взглядов, поздних звонков и прочих вещей, которые кажутся Скорпиону подозрительными. Вот только своей чрезмерной подозрительностью он нередко отталкивает от себя партнершу. Многим женщинам сильная ревность не льстит, а обижает их.

К чести Скорпиона, необходимо сказать, что он не из тех, кто будет донимать любимую ревностью, а сам при этом станет ходить налево.

Уроженец водного знака целиком посвящает себя партнерше, он действительно предан ей и хочет, чтобы к нему относились так же. В борьбе с ревностью помогут доверительные разговоры или поход к семейному психологу.