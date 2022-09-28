Самый большой ляп «Великолепного века»? Что не так с тату Фирузе

Исторический сериал «Великолепный век» достаточно вольно интерпретировал реальные события из жизни султана Сулеймана, поэтому критики неоднократно упрекали создателей в недостоверности. В ответ шоураннеры объясняли недочеты художественным вымыслом. Но некоторые сцены кажутся откровенным ляпом, на который не могут не обратить внимание зрители.

По мнению автора Дзен-канала «Кино без мужа », одной из таких экранных ошибок стала татуировка на спине Фирузе. Блогер подчеркнула, что в гарем героиню никогда не приняли бы с рисунками на теле. А эту тату могли заметить и султан, и лекарь, и другие девушки в хаммаме. С мнением автора согласились и комментаторы, признавшись, что сразу заметили эту неточность и попытались найти ей объяснение.