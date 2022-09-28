Самый большой ляп «Великолепного века»? Что не так с тату Фирузе
В Сети разгорелся жаркий спор вокруг героини.
Исторический сериал «Великолепный век» достаточно вольно интерпретировал реальные события из жизни султана Сулеймана, поэтому критики неоднократно упрекали создателей в недостоверности. В ответ шоураннеры объясняли недочеты художественным вымыслом. Но некоторые сцены кажутся откровенным ляпом, на который не могут не обратить внимание зрители.
По мнению автора Дзен-канала «Кино без мужа», одной из таких экранных ошибок стала татуировка на спине Фирузе. Блогер подчеркнула, что в гарем героиню никогда не приняли бы с рисунками на теле. А эту тату могли заметить и султан, и лекарь, и другие девушки в хаммаме. С мнением автора согласились и комментаторы, признавшись, что сразу заметили эту неточность и попытались найти ей объяснение.
«Фирузе попала в гарем по воле Хюррем. Может, поэтому ее пристально не осматривали?», «Татуировки в исламе запрещены, таких девушек даже в гарем не брали, не то что в покои к султану», «Почему Сулейман не заметил тату, раз так много времени провел с Фирузе?», «Вся линия Фирузе — один большой ляп», — подчеркнули пользователи.