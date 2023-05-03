Самый большой кот живет в Италии: его грозный вид повергнет в шок

Питомец поражает своими размерами публику со всего мира.

Пушистые представители породы мейн-кун отличаются своими размерами. В среднем вес таких кошек может составлять до 8 килограммов, а длина — до 100 сантиметров. Однако некоторые питомцы значительно обгоняют своих собратьев.

Так, в Италии живет кот Баривель, который официально признан самым большим котом во всем мире. Длина питомца — 120 сантиметров, и это больше, чем самая обычная бейсбольная бита.

Хозяева Баривеля рассказывают о жизни четвероногого друга в его личном блоге. На многочисленных снимках видно, насколько он больше других котов и кошек и как много ему нужно места в самой обычной квартире.

Подписчики Баривеля никогда не пропускают новости о его жизни. В комментариях они осыпают кота комплиментами и признаются, что он выглядит весьма сурово и даже опасно из-за хмурого взгляда и внушительного размера.