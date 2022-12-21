Самый большой бюст Британии: гляньте, что стало со звездой экрана после 16 операций
Мечта сбылась, но подписчики не одобрили.
Светская львица Кэти Прайс уже давно является настоящей звездой британского телевидения. Но она известна не как талантливая журналистка или актриса, а как обладательница феноменального бюста.
Недавно 44-летняя модель, ведущая и артистка сделала 16-ю пластическую операцию. Теперь Кэти носит гордое звание «самый большой бюст в Британии», о чем так давно мечтала. Для этой манипуляции она выбрала престижную частную клинику в Бельгии, где ей вставили огромные импланты. Никаких волнений и тревог накануне операции Прайс не испытывала, ведь для нее это вполне привычная процедура.
Спустя несколько недель после очередного хирургического вмешательства Кэти поделилась с подписчиками впечатляющим результатом — ее бюст и правда выглядит очень внушительно. Но фолловеры не разделили радость своей любимицы. Обеспокоенные пользователи Сети написали: «Что ты сделала с собой?», «Какой позор. Почему никто ей не поможет?», «Это так грустно. Не думал, что ты зайдешь так далеко».