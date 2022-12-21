Самый большой бюст Британии: гляньте, что стало со звездой экрана после 16 операций

Светская львица Кэти Прайс уже давно является настоящей звездой британского телевидения. Но она известна не как талантливая журналистка или актриса, а как обладательница феноменального бюста.

Недавно 44-летняя модель, ведущая и артистка сделала 16-ю пластическую операцию. Теперь Кэти носит гордое звание «самый большой бюст в Британии», о чем так давно мечтала. Для этой манипуляции она выбрала престижную частную клинику в Бельгии, где ей вставили огромные импланты. Никаких волнений и тревог накануне операции Прайс не испытывала, ведь для нее это вполне привычная процедура.

Спустя несколько недель после очередного хирургического вмешательства Кэти поделилась с подписчиками впечатляющим результатом — ее бюст и правда выглядит очень внушительно. Но фолловеры не разделили радость своей любимицы. Обеспокоенные пользователи Сети написали: «Что ты сделала с собой?», «Какой позор. Почему никто ей не поможет?», «Это так грустно. Не думал, что ты зайдешь так далеко».