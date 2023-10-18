«Самый близкий»: Василий Ливанов отказывается даже говорить из-за утраты

Сейчас для Василия Ливанова непростое время. Артист потерял близкого человека и не может оправиться от сильного потрясения.

Новость о смерти Геннадия Гладкова прогремела на всю страну 16 октября. Незадолго до своей кончины 88-летний композитор обращался за медицинской помощью. Тогда казалось, что опасный период миновал. Но состояние звезды снова ухудшилось, и на этот раз врачам не удалось его спасти.

У знаменитости были серьезные проблемы с сердцем, которые и привели к летальному исходу. Известие о гибели музыканта застало врасплох Ливанова. Когда журналисты обратились к актеру за комментарием, выяснилось, что он ничего не знал о трагедии. Режиссер так расчувствовался из-за своей горькой утраты, что отказался от беседы.