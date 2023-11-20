Самый бесполезный способ предохранения на Руси: от него женщины падали в обморок и все равно рожали

Это сейчас медицина шагнула далеко вперед, и вопрос нежелательной беременности не стоит у большинства современных женщин. Но еще совсем недавно, в 19-м веке контрацепция выглядела довольно смешно. Правда, смешно сейчас, а вот тогда методы были просто нерабочими.

Часто дамы того периода практиковали баню как способ избавиться от нежеланного ребенка. Так им велели бабушки и, кстати, считали способ рабочим как часы. Но судите сами. Сложно представить, что парение с веником даже при высокой температуре способно с большой долей вероятности и без последствий прервать беременность. А вот укрепить иммунитет, чтобы малыш родился точно в срок — да.

Был и вариант еще более дикий, причем им пользовались чуть ли не до наших дней с 1-го века нашей эры. Придумал его Соран Эфесский. Ну или неудачно пошутил, а все поверили. Исследователь изобрел четкую рекомендацию. Если женщина не хотела забеременеть, после полового акта она должна была сесть на корточки и широко раздвинуть ноги. А затем… залихватски чихнуть.