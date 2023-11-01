Самый бесперспективный актер, по мнению Табакова, стал легендой в Театре Наций

С утверждением о наличии незаурядного актерского таланта у Евгения Миронова вряд ли кто-то способен поспорить. Во всяком случае, публично, а не в кулуарах и шепотом. За исключением Олега Табакова. Он мог. И еще легко мог разрушить карьеру актера буквально по щелчку пальцев.

Отношения Табакова и Миронова, когда тот после окончания МХАТа попал в «Табакерку», не задались с самого первого дня. Миронов честно признавался: чтобы достичь текущего уровня популярности, ему пришлось уйти из театра Олега Табакова.

«Ты въехал не на белом коне», — говорил про появление артиста на сцене Табаков.

Но Евгений Миронов смог «выбиться в люди», более того, считает строптивого режиссера своим учителем и наставником. Несмотря на то, что глава «Табакерки» считал его посредственностью и бездарностью, наотрез отказываясь видеть в начинающем актере хотя бы какие-то перспективы.