Самый «антинародный» фильм в СССР: его финал зрителям показывать побоялись

В советское время выходило немало картин, которые чиновники нарекали «антинародными». Но каким-то чудом этим фильмам все-таки удавалось выйти на экраны, правда, в «порезанном» виде.

Одной из жертв цензуры стала лента Вадима Абдрашитова «Охота на лис» с Ириной Муравьевой и Дмитрием Харатьяном. Как и многие другие картины 80-х, она затрагивала острые социальные вопросы и сильно разозлила руководство. Но это не помешало фильму найти своего преданного зрителя.

В центре сюжета — рабочий Виктор Беликов. В парке на него нападают подростки и сильно избивают. Пострадавший обращается в милицию, и вскоре преступники оказываются за решеткой. Но на тот момент Беликов даже не подозревал, что судьба еще столкнет его с одним из этих подростков.

Один из сотрудников Госкино назвал картину «антинародной». В итоге «Охоту на лис» «подрезали» и убрали финальный ключевой эпизод, где главный герой набрасывается на малолетнего преступника. Руководство посчитало такую концовку слишком безнадежной и не решилось показывать ее зрителям.