Самым невкусным блюдом мира признали салат из России: не догадаетесь, о каком речь

Любители гастрономии не перестают сравнивать кухни разных стран. Эксперты и энтузиасты со всего мира неустанно доказывают превосходство тех или иных блюд, однако не так давно большинство смогло прийти к общему мнению и определить самую невкусную еду в мире, составив специальный рейтинг.

Как оказалось, больше всего пользователи Сети не любят салат «Индигирка». Якутское блюдо, как пишет портал Taste Atlas, подготовивший список, представляет собой смесь лука, соли и молотого перца, а главный ингредиент — замороженная рыба. В большинстве случаев используется морской омуль, чир или муксун, но иногда можно добавить и совершенно другую. По мнению большинства, именно это блюдо смело можно назвать самым невкусным в мире.

Однако уже после публикации многие пользователи Сети начали защищать салат. Фанаты «Индигирки» отметили, что рецепт напоминает им тартар и другие рецепты с замороженной рыбой, а во многих московских ресторанах блюдо подают как главный деликатес.