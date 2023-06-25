Самым известным в мире сиамским близнецам 33 года: взгляните, что с ними стало

В начале нулевых о сестрах Хесел узнал весь мир. Благодаря документальному фильму сиамские близнецы Эбигейл и Бриттани стали настоящими звездами и доказали, что, вопреки всем физическим трудностям и нездоровому интересу окружающих, они могут жить вполне счастливо.

Родители девочек никогда не думали о разделении, поскольку такая сложная операция могла привести к летальному исходу. Малышки вместе учились выполнять повседневные дела, справляться с переживаниями и не обращать внимания на косые взгляды. В итоге они стали полноценными членами общества и даже окончили университет.

Близняшки преподают в начальной школе и ведут вполне обычный образ жизни. Они путешествуют, встречаются с друзьями и водят машину. Впрочем, теперь Эбигейл и Бриттани стараются не общаться с журналистами и пытаются отгородиться от внимания любопытной публики.