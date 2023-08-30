Самые злопамятные люди носят эти имена: вы есть в списке?

Короткое слово “прости” во многих случаях дается людям с большим трудом. Другая сторона, - та, которая принимает извинения, - порой не задумывается о том, какую огромную внутреннюю работу проделал человек, прежде чем пойти на этот шаг. Поэтому на искреннюю просьбу о прощении может ответить холодным взглядом и выразительной усмешкой, мол, ну вот еще! Сталкиваться со злопамятными людьми неприятно, ведь зачастую они могут годами обижаться из-за сущего пустяка. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена, которые носят люди, не умеющие прощать.

Тарас

Мужчина, нареченный этим именем, что называется, заводится с полоборота. Тарасу достаточно самого крохотного пустячка, чтобы надуть губы, насупить брови и всем своим видом показать собеседнику: он обиделся. Демонстрировать свои негативные чувства Тарас не стесняется, он обязательно выскажет все вслух.

Решать конфликты мирным путем обладатель этого имени не умеет.

Вместо того чтобы протянуть руку обидчику (который уже и прощения попросил), Тарас будет задирать нос. На самом деле, ему просто нравится, когда человек бегает за ним в надежде получить долгожданное прощение, а он отказывает в этой милости.

Станислав

Станислав - мужчина темпераментный, горячий и раздражительный. Попадешь ему под горячую руку - головы не сносишь. Обладатель этого имени очень ревностно оберегает свое личное пространство, стоит кому-нибудь задеть Стаса, как в нем просыпается злопамятный и неумолимый мститель.

Мужчина, нареченный этим именем, терпеть не может, когда ему делают замечания, критикуют, особенно на глазах у других людей.

Тех, кто посмел бросить на него тень, Станислав непременно запомнит и отомстит при первом же удобном случае. Он даже скрывать не станет, что это его рук дело.

Валерия

Эксперты в один голос отмечают: у женщин, имена которых являются производными от мужских имен, характер непростой. Вот и Валерия не исключение. Обладательница этого имени известна своей строгостью, можно даже сказать, жесткостью. Она невероятно требовательна к окружающим людям.

Обид, даже нанесенных случайно, а не специально, Валерия не прощает.

Она обязательно берет на карандаш того, кто оскорбил ее, и не оставит этого просто так. Обычно женщина, нареченная этим именем, ищет какой-нибудь законный способ прищучить обидчика, например, лишить его премиальных за опоздания.