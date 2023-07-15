Самые злопамятные: эти знаки Зодиака никогда не прощают обид

Время от времени все мы обижаем друг друга, случайно или нарочно. А вот дальнейшее развитие событий зависит от многих факторов - начиная характерами обидчика и жертвы и заканчивая их знаками зодиака. Кто-то не станет долго держать зла, даже если его подставили по-крупному, а кто-то годами будет дуться из-за пустяка. Астрологи назвали трех представителей зодиакального круга, которых смело можно назвать злопамятными. Даже спустя долгие годы они будут хранить свои обиды и планировать страшную месть.

Телец

Представителей земного знака уж точно нельзя назвать теми, кто открывает душу нараспашку. Они предпочитают тщательно скрывать от окружающих свои истинные мысли и чувства, а все потому, что ужасно ранимы и боятся оказаться в уязвимом положении. Зато когда Телец впускает кого-то в свое сердце - это навсегда.

Правда, не все ценят такое доверие или изначально пытаются завоевать его в корыстных целях.

Когда человек, которого Телец считает своим близким, совершает предательство, сердце земного знака рассыпается на мелкие осколочки. Потребуется много времени, чтобы он пришел в себя и вновь начал кому-то доверять.

Рак

Обидеть чувствительного Рака может каждый. Представители водной стихии - как оголенный нерв, любую мелочь воспринимают слишком близко к сердцу. Но, конечно же, наиболее сильную боль им причиняют не сломанный каблук или потерянный заказ в интернет-магазине, а некрасивое поведение близких людей.

Вымолить прощение у обиженного Рака - задачка не из простых.

Определенно не стоит делать это ради галочки - интуиция у этого знака что надо, он мгновенно догадается, что происходит. А вот если человек действительно раскаялся и пожалел о содеянном, водный знак простит, но продолжать общение не станет.

Скорпион

Со Скорпионом шутки плохи. Представители водного знака хоть и кажутся с виду холодными и бесстрастными, на самом деле очень сильно переживают нанесенные им обиды. Когда близкий человек совершает предательство или измену, внутри у Скорпиона все бурлит от возмущения, ярости и жажды мести.

Просить прощения у уроженцев этого знака бесполезно.

Мысленно они уже вынесли обидчику вердикт и не отступятся от него, хоть в лепешку расшибись. Удовлетворение Скорпион получит только в том случае, если предатель понесет заслуженное наказание. А уж вариантов мести в его арсенале - пруд пруди.