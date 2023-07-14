Самые желанные: женщин с этими именами чаще всего зовут замуж
Обладательницы этих имен никогда не страдают от нехватки мужского внимания.
Любая девушка хотела бы, чтобы представители сильного пола провожали ее восхищенными взглядами, осыпали изысканными комплиментами, наперебой предлагали руку и сердце. Вот только такими счастливицами, на которых сконцентрировано все внимание мужчин, рождаются единицы. Как правило, они носят определенные имена, в которых женская энергетика просто зашкаливает. Рассказываем, обладательницы каких имен то и дело слышат признания в любви и просьбы выйти замуж.
Алена
Энергичная и эффектная Алена не остается без мужского внимания. Обладательница этого имени знает себе цену, и, возможно, именно это так притягивает к ней сильный пол. Ее любви и благосклонности хочется добиваться, как делали это влюбленные мужчины в предыдущие столетия. Она пробуждает рыцарские замашки.
Нужно отметить, что Алена подходит к выбору спутника жизни очень основательно.
Несмотря на то, что ей часто предлагают руку и сердце, эта девушка не спешит с окончательным вердиктом. Она выйдет замуж только за того, кто действительно заставит ее сердце волноваться, предвкушать семейную жизнь и счастье вдвоем.
Анна
Спокойная и милая Анна как будто бы ничего не делает для того, чтобы привлечь к себе взгляды противоположного пола - не кокетничает, не строит глазки, даже одевается без намека на соблазнительность, а все мужские сердца в итоге все равно принадлежат ей. Что это? Магия? Нет, просто энергетика имени, считают эксперты-эзотерики.
Помимо прочего, Аня привлекает мужчин еще и своим бескорыстием.
При выборе спутника жизни она ориентируется исключительно на голос своего сердца, холодный расчет - это не про нее. Девушка, нареченная этим именем, беззаветно любит своего партнера, она не только ищет в нем опору, но и сама становится для него таковой.
Ксения
Ксюша - настоящая мечта многих мужчин. Обладательница этого имени - воплощение женственности, отзывчивости, добропорядочности. Это умная и привлекательная девушка, всегда готовая прийти на помощь и дать мудрый совет.
Представители сильного пола понимают, что она станет идеальной женой, а потому борются за шанс отвести к алтарю.
Женщина, названная этим именем, отдаст предпочтение самому упорному кандидату. Ксения ценит то, что мужчина не жалеет времени и сил для того, чтобы удивить ее, поднять настроение. Она хочет спокойной и размеренной семейной жизни, где все друг за друга горой. Если Ксюша видит, что мужчина разделяет ее интересы, отвечает согласием.