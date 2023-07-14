Самые желанные: женщин с этими именами чаще всего зовут замуж

Любая девушка хотела бы, чтобы представители сильного пола провожали ее восхищенными взглядами, осыпали изысканными комплиментами, наперебой предлагали руку и сердце. Вот только такими счастливицами, на которых сконцентрировано все внимание мужчин, рождаются единицы. Как правило, они носят определенные имена, в которых женская энергетика просто зашкаливает. Рассказываем, обладательницы каких имен то и дело слышат признания в любви и просьбы выйти замуж.

Алена

Энергичная и эффектная Алена не остается без мужского внимания. Обладательница этого имени знает себе цену, и, возможно, именно это так притягивает к ней сильный пол. Ее любви и благосклонности хочется добиваться, как делали это влюбленные мужчины в предыдущие столетия. Она пробуждает рыцарские замашки.

Нужно отметить, что Алена подходит к выбору спутника жизни очень основательно.

Несмотря на то, что ей часто предлагают руку и сердце, эта девушка не спешит с окончательным вердиктом. Она выйдет замуж только за того, кто действительно заставит ее сердце волноваться, предвкушать семейную жизнь и счастье вдвоем.

Анна

Спокойная и милая Анна как будто бы ничего не делает для того, чтобы привлечь к себе взгляды противоположного пола - не кокетничает, не строит глазки, даже одевается без намека на соблазнительность, а все мужские сердца в итоге все равно принадлежат ей. Что это? Магия? Нет, просто энергетика имени, считают эксперты-эзотерики.

Помимо прочего, Аня привлекает мужчин еще и своим бескорыстием.

При выборе спутника жизни она ориентируется исключительно на голос своего сердца, холодный расчет - это не про нее. Девушка, нареченная этим именем, беззаветно любит своего партнера, она не только ищет в нем опору, но и сама становится для него таковой.

Ксения

Ксюша - настоящая мечта многих мужчин. Обладательница этого имени - воплощение женственности, отзывчивости, добропорядочности. Это умная и привлекательная девушка, всегда готовая прийти на помощь и дать мудрый совет.

Представители сильного пола понимают, что она станет идеальной женой, а потому борются за шанс отвести к алтарю.

Женщина, названная этим именем, отдаст предпочтение самому упорному кандидату. Ксения ценит то, что мужчина не жалеет времени и сил для того, чтобы удивить ее, поднять настроение. Она хочет спокойной и размеренной семейной жизни, где все друг за друга горой. Если Ксюша видит, что мужчина разделяет ее интересы, отвечает согласием.