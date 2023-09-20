Самые властные женщины носят эти имена

Как правило, решение, кто будет главным в доме, принимается сообща. Однако некоторые люди считают, что роль хозяина принадлежит им по умолчанию и без лишних разговоров берут бразды правления в свои руки. В их числе - обладательницы четырех женских имен.

Александра

Женские имена, образованные от мужских, дарят своей обладательнице особую энергетику. Александра может похвастаться удивительной стойкостью и силой духа. Дама, нареченная этим именем, достойно справляется с проблемами, которые обрушиваются на ее голову, без слез и паники.

Кроме того, Александра - очень властная натура.

Она с самого детства демонстрирует лидерские качества, а во взрослой жизни непременно поднимается на самые вершины карьерной лестницы. Ради достижения своих целей Саша не отступится ни перед чем.

Владислава

Еще одно женское имя, которое изначально было мужским. Владислава производит на окружающих впечатление нежной и женственной натуры, но на самом деле это лишь маскировка. Под маской милой барышни скрывается настоящая material girl, которая точно знает, чего хочет.

Благодаря своему трудолюбию и целеустремленности Влада легко покоряет карьерные вершины. Они ни за что не успокоится, пока не удовлетворит свои амбиции. Нередко ради этого Владислава готова пожертвовать хорошими отношениями с коллегами или друзьями.

Диана

Власть всегда привлекала обладательницу этого имени. С самого детства Диана командует окружающими, и попробуй только не исполнить ее волю - сразу же пожалеешь. У женщины, нареченной этим именем, острый язычок, позабыть ее насмешки и подколки очень сложно.

С возрастом стремление руководить окружающими и получать от них то, что нужно, только возрастает.

Диана резко нарушает чужие личные границы ради того чтобы добиться желаемого. С теми, кто посмел нарушить ее планы или не подчиниться приказам, она разрывает общение.

Таисия

Обладательница этого имени похожа на Снежную королеву из сказки. Она любит власть и умеет ловко манипулировать людьми, чтобы подняться на самые вершины. Таисии ничего не стоит притвориться добросердечной и понимающей, а потом вероломно бросить человека, когда он стал ей бесполезен.

Правда, Тая не понаслышке знает о “побочном эффекте” власти - одиночестве.

Отчасти в нем виновата сама женщина: она использует близких людей, как разменные монеты, совершенно не ценит их, помыкает, не задумываясь об их чувствах.