Самые властные люди рождаются в этот день месяца

Нумерология - дисциплина, к которой одни относятся скептически, другие свято верят во влияние цифр на судьбу человека. Каждый вправе сам сделать свой выбор. Нумерологи убеждены, что день месяца, в который мы появились на свет, накладывает свой отпечаток на характер и жизненный путь. Рассказываем, когда рождаются самые амбициозные и властные личности.

8 число

В нумерологии восьмерка - это символ власти. Считается, что люди, которые появились на свет в восьмой день месяца, от рождения наделены амбициями и стремлением управлять. Еще в песочнице они начинают командовать сверстниками, “строить” их - и, надо сказать, у них неплохо получается.

В школе и институте люди, рожденные 8 числа, всегда в числе первых.

Им нет равных в учебе, кроме того, они ведут активную общественную жизнь. Их регулярно выбирают старостами, представителями школьных и университетских делегаций. Под конец учебы грамоты и благодарственные письма им просто девать некуда.

Нередко те, кто появился на свет в восьмой день месяца, находят свое призвание в престижных и авторитетных профессиях. Они в любом случае оказываются “у руля”, занимают высокие и важные должности. Благодаря природной харизме люди, рожденные 8 числа, быстро и легко становятся авторитетом для всех вокруг.

Они любят, когда их хвалят, причем упрекнуть их в тщеславии рука не поднимается - ведь люди, рожденные 8 числа, действительно заслужили все комплименты в свой адрес.

Характер у них сложный, чаще всего они не замечают никого, кроме самих себя, но при этом их эгоцентризм не вызывает отвращения.

Хотя, безусловно, “восьмерки” иногда могут задрать носик слишком уж высоко. В таких случаях взывать к совести и другим чувствам бесполезно. Человек, появившийся на свет в этот день, не станет прислушиваться к чужому мнению. Собственные амбиции для него важнее отношений с окружающими.

Больше всего на свете такие люди жаждут всеобщего признания.

Они хотят добиться таких успехов в своей области, которых еще никто не достигал. Нередко им это удается - во всяком случае, выполнив свой “план максимум”, “восьмерки” остаются очень довольны собой.

Строить рабочие отношения с “восьмерками” сложно, а уж личные - тем паче. Люди, рожденные восьмого числа, сосредоточены на себе и своих целях, поэтому семья и друзья для них - даже не на втором и не на десятом месте. Близким приходится смириться с такими особенностями или же прекратить общение.