Самые верные: женщины с этими именами не изменяют своим партнерам

Встретив своего единственного, обладательницы этих имен даже не смотрят на других мужчин.

Верность всегда ценилась на вес золота. Считалось, что человеку, которому достался преданный партнер, несказанно повезло. Несмотря на то, что в последние десятилетия, по словам психологов, люди редко ставят перед собой задачу найти избранника раз и навсегда, все равно находятся те, кто готов вступить в отношения на всю жизнь. Репутация самых верных партнерш и жен закрепилась за обладательницами определенных именам - мужчинам, мечтающим о крепком браке, стоит обратить на них свое внимание.

Елена

Обладательница имени Елена крайне ответственно подходит к вопросу брака. Она изначально настроена на то, чтобы создать союз на всю жизнь, поддерживать в нем гармонию и равновесие, как огонь в очаге. Встретив мужчину, который ищет в жизни то же самое, она с радостью отдает ему свою руку и сердце.

Елену не интересует ни кратковременные интрижки, ни продолжительные связи на стороне.

Зачем ей это, когда у нее есть любящий муж, замечательные дети и дом, который хочется делать все более уютным? Женщина, нареченная этим именем, даже не думает о таких глупостях, как поход налево.

Ирина

Серьезная и сильная - именно эти два слова как нельзя лучше характеризуют носительницу имени Ирина. Женщина, названная этим именем, очень ответственно подходит к выбору партнера. Она редко вступает в брак только для того, “чтобы было”, замуж выходит довольно поздно, но на всю жизнь.

Дело в том, что Ирина - не любительница союзов-однодневок.

Для нее дико и странно наблюдать за тем, как знакомые девушки выскакивают замуж, а потом разводятся через месяц. Такого в своей жизни Ира точно не допустит. Она не станет изменять своему супругу, но если он ее предаст, уйдет без долгих раздумий.

Татьяна

Таня - натура романтичная. Выросшая на сказках про любовь, в которых персонажи, преодолев все препятствия, обретают в конце концов счастье, она и сама грезит о подобных отношениях. Самое главное для обладательницы этого имени - духовное родство с партнером. Без него крепкий и гармоничный союз для нее невозможен.

Девушки, нареченные именем Татьяна, известны своей верностью.

Ради мимолетного удовольствия от флирта или измены она не станет рушить отношения с мужем. Другие парни ей попросту неинтересны, Таня с радостью посвящает себя своему единственному и неповторимому избраннику.