Самые верные женщины носят эти имена: их мужьям повезло

В современном мире парочки вольны выбирать какой угодно тип отношений, однако большинство по-прежнему предпочитают старый добрый союз, где партнеры обещают хранить друг другу верность. Получается это не у всех. Но можно не сомневаться в одном — обладательницы этих имен точно будут преданы своему избраннику.

Алена

Пожалуй, недаром это имя носили героини старинных сказок. Алена по своей природе очень романтичная, тонкая, чуткая женщина. Она беззаветно верит в любовь и мечтает об отношениях, в которых будет чувствовать себя как за каменной стеной. Для своего любимого человека она станет надежным тылом, опорой в любой жизненной ситуации.

Разумеется, мысли об измене даже не приходят Аленушке в голову.

Обладательница этого имени делает свой выбор сердцем, а после уже ничто не способно оттолкнуть ее от второй половинки. Разве что измена или предательство могут ранить эту женщину, но даже в таком случае она будет до последнего сражаться за свою любовь.

Владислава

Обладательницы этого редкого имени и сами на вес золота. Как нетрудно догадаться, Владислава — женская версия старинного мужского имени Владислав. Поэтому в какой-то мере женщина, которую нарекли так, перенимает такие качества сильного пола, как стойкость и принципиальность.

Поэтому, пообещав любимому хранить верность, Влада непременно сдержит свое слово.

Это имя носят женщины, для которых семья — на первом месте. Владислава со школьной скамьи мечтает о большом доме, где смогут с комфортом разместиться близкие. Она с удовольствием посвящает свое время уходу за жильем, постоянно придумывает какие-нибудь новые блюда, чтобы удивить мужа и детей. Ну разве не идеальная женщина?

Инга

Еще одно имя, которое встречается не так уж часто, зато по нему можно сразу же распознать верную спутницу жизни. Женщина, нареченная этим именем, терпеть не может обман. Она и сама никогда не станет лгать и увиливать от правды, и не позволит делать этого другим. Поэтому измена для нее — строжайшее табу. Инга не понимает, как можно предать свою вторую половинку.

Семья для Инги в приоритете. Обладательница имени, конечно же, строит карьеру, но она никогда не станет для нее важнее близких людей.

Поэтому речь идет не только об адюльтере. Если перед Ингой встанет выбор — провести вечер с любимым человеком и детьми или на корпоративе с коллегами, она без сомнений выберет первое.