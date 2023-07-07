Самые верные: мужчины с этими именами не способны на измены

Миф о том, что все мужчины - ловеласы и бабники, до сих пор бытует в обществе. Считается, что представители сильного пола по своей природе полигамны, и даже если на голубом глазу клянутся в верности, тайком посматривают налево. Не стоит стричь всех под одну гребенку - парни, которых не интересуют флирт и интрижки на стороне, действительно существуют. Рассказываем, какие имена носят самые преданные и принципиальные мужчины.

Андрей

Обладатель имени Андрей - спокойный и надежный парень. Он не из тех, кто станет всеми способами привлекать к себе внимание и набиваться на комплименты, он просто занимается любимым делом с максимальной отдачей. Поначалу Андрюша может показаться скучным и предсказуемым, но на самом деле это далеко не так - он сам это докажет.

Отношения с парнем, нареченным этим именем, напоминают уютную и тихую гавань.

При том, что Андрей сам по себе сдержанный, с ним никогда не бывает тоскливо и однообразно - он всегда знает, чем удивить и порадовать свою благоверную. А вот другие женщины его не интересуют - избранница с легким сердцем может отпускать его на тусовки с друзьями.

Георгий

Характер у Георгия не самый простой. Обладатель этого имени довольно замкнутый и необщительный, его с трудом можно представить себе на шумной вечеринке в окружении красоток… Так, стоп! Именно эти качества и превращают Гошу в преданного своей избраннице бойфренда или законного супруга. Походы налево ему совершенно неинтересны.

Даже если когда-нибудь у Георгия перемкнет что-то в голове и у него возникнет мысль о другой женщине, он не побежит изменять с ней избраннице.

Сначала он попробует разобраться, почему появилось это влечение, обязательно обсудит проблему со своей постоянной партнершей. Он не станет жить на две семьи, выберет только одну.

Константин

Имя этого мужчины говорит само за себя - в переводе “Константин” означает “постоянный”. Как правило, это имя носят романтичные и трепетные парни, которые верят в любовь и ее силу. Обладатели этого имени убеждены, что где-то по белому свету ходит их вторая половинка и с нетерпением ждут встречи с ней. И она случается.

Больше всего на свете Костя боится потерять свою любимую, поэтому сдувает с нее пылинки и носит на руках.

Это очень преданный и заботливый муж и отец, который с радостью возвращается в родной дом и проводит время с семьей. Ни за какие богатства мира Константин не променяет близких людей на кого-то еще.