Самые верные мужчины носят эти имена: их женам повезло

Умение хранить верность - это то качество, которое мы хотим видеть в своем партнере. К сожалению, даже те, кто клянется в вечной любви и преданности, не всегда сдерживают свои обещания. Эксперты в сфере эзотерики советуют женщинам обратить внимание на обладателей этих имен - это те редкие экземпляры, которые не способны на измену.

Алексей

Мужчина, нареченный этим именем, отличается удивительной целеустремленностью. На профессиональной ниве он не успокоится до тех пор, пока не окажется в кресле начальника. При этом идти по головам к своей заветной цели Алексей не станет, а добьется всего с помощью трудолюбия и других личностных качеств.

В романтических отношениях Алеша действует схожим образом.

Обладатель этого имени ставит перед собой задачу найти свою единственную и приступает к выполнению. Ради своей второй половинки Алексей готов абсолютно на все. Изменять своей девушке или супруге он не станет, мимолетные интрижки его совершенно не интересуют.

Андрей

“Последний романтик”, - так можно коротко охарактеризовать мужчину, который носит имя Андрей.

Его обладатель следует своим собственным идеалам. В глубине души он настоящий рыцарь - естественно, с кодексом чести и тайным желанием служить Прекрасной Даме. Той, кто станет владычицей его сердца, несказанно повезет.

Во-первых, потому что Андрей сделает ради любимой абсолютно что угодно. Этот мужчина разве что луну с неба достать не в состоянии по объективным причинам, все остальное ему по плечу. Во-вторых, потому что чувства, которые обладатель имени испытывает к второй половинке, не исчезают со временем. Андрей будет хранить ей верность до конца.

Валентин

Со стороны Валентин кажется не слишком серьезным парнем. Вокруг него постоянно много поклонниц, с которыми обладатель имени непринужденно заигрывает. Казалось бы, верность здесь даже не пахнет, однако стоит присмотреться к Валентину повнимательнее. Он, конечно, не прочь отпустить парочку комплиментов прекрасным девам, но только когда одинок.

Как только статус Вали меняется со “свободен” на “влюблен” (а затем и “женат”), он перестает смотреть в сторону других женщин.

На всем белом свете для него не существует никого прекраснее, желаннее и любимее, чем та, с которой связал свою жизнь. Глядя на то, как трепетно Валентин ухаживает за своей избранницей даже спустя годы, подружки лишь завистливо вздыхают.