Самые верные: 3 мужчины по знаку Зодиака, которых невозможно сбить с пути

Во время опросов на тему “Какими качествами должен обладать идеальный избранник?”, девять женщин из десяти непременно назовут в своем списке обязательных черт верность. Никому не хочется посвятить свою жизнь человеку, который постоянно поглядывает налево и не упускает возможности туда сходить. При выборе второй половинки астрологи рекомендуют ориентироваться на знак зодиака - под некоторыми из них рождаются мужчины, для которых слово “преданность” не пустой звук. Рассказываем, кто же они - самые трепетные мужья по гороскопу.

Телец

Мужчины, рожденные под знаком Тельца, пользуются успехом у прекрасного пола. Умные, обеспеченные, надежные - что еще нужно для счастья? Даже если представитель знака уже сделал свой выбор и женился, беспринципные дамочки все равно будут строить ему глазки, мол, жена - не стена, подвинется.

Однако они стараются напрасно. В сердце мужчины-Тельца есть место только для одной женщины.

И если он повел кого-то к алтарю, это означает лишь, что полностью уверен в своем выборе. Провоцировать Тельца на измену себе дороже - с такими дамами он сразу же обрывает все контакты, без шанса восстановления.

Весы

Друзья могут сколько угодно убеждать парня-Весы, что в измене нет ничего страшного. Мол, мужчина по своей природе полигамен, нельзя наступать на горло собственной песне, мы прикроем, если что. Но представитель воздушной стихии на все подколки и уговоры отвечает решительным и бесповоротным “нет”.

Даже если все обстоятельства будут располагать к измене, Весы все равно не отступится от брачных клятв.

Этот мужчина трепетно относится к своей второй половинке, любит и уважает ее, а значит, не может даже в мыслях допустить адюльтера. Жене парня-Весы стоит беречь такой редкий экземпляр.

Козерог

Жена Козерога может смело отпускать своего благоверного хоть в длительную командировку, хоть на рыбалку с друзьями, хоть на праздничный корпоратив. Потому что точно знает - какие бы соблазны не подстерегали представителя земной стихии, он не поддастся им. Устойчивость к изменам у него на высоте.

Представители этого знака слишком ценят свою супругу и размеренную семейную жизнь, чтобы рискнуть всем ради мимолетной интрижки.

Вместо того чтобы флиртовать с симпатичной коллегой, Козерог лучше пойдет позвонит жене и детям, чтобы узнать, как у них дела и рассказать, когда вернется домой.