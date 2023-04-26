Самые успешные люди водных знаков Зодиака рождаются в эти числа месяца: проверьте себя

Считается, что дата рождения человека оказывает значительное влияние на его характер, судьбу, материальное состояние и т.д. Астрологи и нумерологи создают целые трактаты о том, как воздействуют на человеческую жизнь числа, как способствуют они любви, здоровью, успеху. Рассказываем, в какие дни месяца появляются на свет самые везучие и обеспеченные представители водных знаков - таких чисел немного, но кто знает, вдруг повезло именно вам?

Рак

Представители водного знака обычно не отличаются большой амбициозностью, они могли бы вполне довольствоваться малым. Однако Раки, рожденные в конкретные дни месяца, вполне способны добиться большого успеха.

Счастливым числом для этого водного знака является 1.

Раки, появившиеся на свет в первый день месяца, отличаются от своих собратьев по созвездию упорством и целеустремленностью, которые помогают достичь высот.

Кроме того, большим везением могут похвастаться уроженцы знака, рожденные 8 и 12 числа. Они буквально притягивают к себе счастливые возможности, а главное, не упускают их, и, на зависть всем, собирают самые сливки.

Скорпион

В Скорпионах от рождения заложено сильное начало. Это яркие, харизматичные, уверенные в себе люди, которых любит фортуна. Но чаще всего наибольшего успеха в жизни добиваются те, кто рожден в определенные дни месяца.

Так, например, удача особенно благосклонна к представителям водного знака, которые родились 2 числа.

Двойка заряжает Скорпиона энергетикой победителя, ему подвластны абсолютно все вершины в любой сфере деятельности.

Также астрологи и нумерологи говорят о том, что успех сопутствует уроженцам знака, рожденным 10 или 29 числа. Удача идет к ним в руки, они обаятельны, обеспечены и могут расположить к себе абсолютно любого.

Рыбы

Представители весеннего водного знака наделены феноменальной интуицией, которая ведет их по жизни, помогает обходить подводные камни и достигать поставленных целей. В какие дни рождаются самые успешные Рыбы?

По словам нумерологов и астрологов, фортуна благоволит Рыбкам, появившимся на свет 7 числа.

Как известно, семерка - цифра мистическая, она приносит удачу уроженцам водной стихии и обеспечивает покровительство высших сил.

Уверенность в себе, лидерские качества и обаяние свойственны представителям знака, рожденным 14 и 28 числа. Они легко находят свое призвание в жизни и чувствуют себя по-настоящему счастливыми людьми.