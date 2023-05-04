Самые умные женщины рождаются под этими 3 знаками Зодиака: а вы есть в списке?

Считается, что представители сильного пола избегают умных женщин, мол, в паре они будут перетягивать одеяло на себя. Но, по наблюдениям астрологов, на самом деле это мнение - не более чем странный стереотип. Мужчины еще как тянутся к мудрым дамам, уважают их мнение и гордятся спутницами жизни, обладающими высоким интеллектом. Чаще всего женщины, которые могут похвастаться умом и мудростью, появляются на свет под определенными знаками зодиака. Рассказываем, кто же входит в топ-3 самых интеллектуальных дам в гороскопе.

Овен

Женщины, появившиеся на свет под знаком Овна, с самого детства выделяются среди сверстников своей сообразительностью. В школе они учатся хорошо, несмотря на то, что уроки практически не учат - помогают феноменальная память и способность схватывать все на лету. В любом коллективе уроженки знака становятся лидерами.

С возрастом все эти качества никуда не исчезают.

Представительницы огненного знака отличаются от соседок по гороскопу упорством и выносливостью, сообразительностью и умением твердо настоять на своем. В личной жизни женщины-Овна могут быть проблемы, но не столько из-за ее ума, сколько из-за категоричности и неумения идти на компромисс.

Скорпион

Если бы представительнице водного знака предложили на выбор ум или красоту, она бы, не раздумывая ни минуты, выбрала бы первое. Впрочем, в реальности женщине-Скорпиону выбирать ничего не нужно - природа щедро наградила ее не только уникальными интеллектуальными данными, но и эффектной внешностью.

Будучи счастливой обладательницей отличной интуиции, уроженка этого знака легко обходит подводные камни и добивается поставленных целей.

Она может легко распознать, когда ее пытаются обмануть.

В смекалке, мудрости и умении получить желаемое любыми способами женщине-Скорпиону поистине нет равных.

Козерог

С самых пеленок женщина-Козерог отличается спокойствием и серьезностью. В то время как ее сверстники еще лепят куличики в песочнице, представительница знака учится читать, считать, посещает занятия для дошкольников. Разумеется, это еще и заслуга родителей, которые стараются дать девочке разностороннее воспитание.

Став взрослой, уроженка земного знака благодаря природному уму быстро добивается успеха в работе и стремительно поднимается вверх по карьерной лестнице.

Женщина-Козерог умеет держать себя в руках, вывести ее из себя - невыполнимая миссия. Ум, хладнокровие, целеустремленность помогают ей добиться своего.