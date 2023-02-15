Самые творческие: вот под какими знаками рождается больше всего художников, вы есть среди них?

Эти знаки с большой долей вероятности обладают талантом к живописи.

Педагоги утверждают, что научить рисовать можно каждого, были бы желание и трудолюбие. Однако когда на свет появляется человек с врожденными способностями к живописи, это своего рода знак судьбы - талант не дается просто так, его необходимо реализовать. Астрологи решили проверить, влияет ли дата рождения на художественные данные. Как оказалось, большинство живописцев действительно чаще всего рождаются под определенными знаками зодиака.

Рак

Представители водного знака - очень чуткие и восприимчивые люди. Они видят реальность несколько под иным углом и нередко их необычное восприятие мира находит отражение на холсте. Таким образом довольно замкнутые в обычной жизни Раки делятся с окружающими своими сокровенными мыслями и чувствами.

Под этим знаком родилось много художников, которым свойственно смотреть на мир вокруг с нетривиальной точки зрения.

В свое время они вдохнули нечто новое в мировое искусство. Среди таких необыкновенных творцов, например, Фрида Кало (6 июля 1907 года), Марк Шагал (7 июля 1887 года), Амедео Модильяни (12 июля 1884 года).

Весы

Весы - настоящие эстеты. Их привлекает все красивое, сделанное со вкусом и порой даже роскошное. Представители этого воздушного знака очень внимательно относятся к мельчайшим деталям.

Неудивительно, что художники, появившиеся на свет под созвездием Весов, тяготеют к созданию больших и насыщенных живописных работ.

Яркими представителями этого знака являются такие творцы, как Караваджо (29 сентября 1571 года), Тинторетто (29 сентября 1518 года), Антуан Ватто (10 октября 1684 года). Всем их свойственно использование сочных красок, обилие мелких деталей, утонченный вкус.

Водолей

Еще один знак зодиака, под которым рождается много людей искусства - Водолей. Представители воздушной стихии в принципе тяготеют к самым разным формам самовыражения, и живопись тоже находится среди них.

Водолеи - новаторы и революционеры, очень часто они стоят в числе первопроходцев новых течений и направлений.

Под созвездием Водолея появились на свет родоначальник импрессионизма Эдуард Мане (23 января 1832 года), художник и коллажист Роберт Мазервелл (24 января 1915 года), Герхард Рихтер (9 февраля 1932 года), неоднократно занимавший первое место в списке самых успешных немецких художников современности.