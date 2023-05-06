Самые талантливые люди рождаются в этот месяц: проверьте себя

Стало известно, в каком месяце появляется на свет больше всего творческих личностей.

С давних пор люди пытаются понять, откуда берут свои корни гениальность и талант. В пушкинской маленькой трагедии Сальери пытался поверить гармонию алгеброй, найти путь к истокам истинного дарования, но, как нетрудно догадаться, у него ничего не получилось. По словам астрологов, во многом на наши творческие способности влияют звезды. Рассказываем, в каком месяце, по наблюдениям экспертов, чаще всего появляются на свет самые талантливые и успешные люди.

Ноябрь

Астрологи подсчитали - больше всего успешных знаменитостей появляются на свет в ноябре под знаками Скорпиона (с 1 по 22 ноября) и Стрельца (с 23 по 30 ноября). Представителям этих знаков свойственно трудолюбие, упорство, целеустремленность, - качества, которые помогут в становлении и развитии таланта.

В ноябре на свет появилось немало писателей, чью гениальность признали во всем мире.

К их числу относится, например, Федор Достоевский (11 ноября 1821 года) - классик, творчеством которого восхищаются во всем мире. Многие иностранцы специально приезжают в Россию, чтобы своими глазами увидеть места, о которых писал автор “Преступления и наказания”.

Число актеров, которые родились в ноябре, и вовсе не поддается исчислению. Среди них немало обладателей или номинантов премии “Оскар” - самой престижной кинонаграды. В их числе - Леонардо Ди Каприо (11 ноября 1974 года), Эмма Стоун (6 ноября 1988 года), Энн Хэтэуэй (12 ноября 1982 года). Одним словом, уроженцам ноября определенно есть чем похвастаться!

Среди отечественных актеров, чей день рождения пришелся на ноябрь, тоже немало настоящих гениев.

Людмила Гурченко 12 ноября 1935 года) покорила сердца зрителей еще в “Карнавальной ночи” и дальше на протяжении карьеры лишь закрепляла успех; Евгений Миронов (29 ноября 1966 года), Владимир Машков (27 ноября 1963 года), Олег Меньшиков (8 ноября 1960 года) с момента появления в мире кино и по сей день остаются топовыми российскими актерами.

Музыкально одаренных личностей среди уроженцев ноября тоже невероятно много.

Яркими примерами являются Александр Градский (3 ноября 1949 года), Лолита Милявская (14 ноября 1963 года), Светлана Светикова (24 ноября 1983 года). Каждый из них внес свой вклад в развитие того или иного музыкального жанра - русского рока, поп-музыки, мюзикла и т.д.