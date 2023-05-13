Самые талантливые люди рождаются в этот день недели: проверьте себя

Ученые обнаружили закономерность между выдающимися способностями людей и днем недели, в который они родились.

Во все века люди пытались понять, что способствует возникновению талантов. Почему одни одарены ими сверх меры, а другие не могут ничему научиться, хоть ты тресни? Этим вопросом задаются не только простые смертные, но и ученые. Не так давно отечественные исследователи нашли закономерность между исключительными способностями и днем недели, в который появился на свет их счастливый обладатель. Рассказываем, когда же рождаются настоящие гении.

Вторник

Результаты исследования основываются на анализе дат рождения 727 исторических личностей, за которыми в веках закрепилась репутация гениев. Ученые подсчитали, в какие дни недели чаще всего появлялись на свет выдающиеся писатели, музыканты, художники и другие люди, которые внесли большой вклад в развитие культуры, науки, политики и т.д.

Как оказалось, больше всего легендарных людей родились во вторник.

Среди гениев, появившихся на свет в этот день недели - писатели Лев Толстой и Джордж Гордон Байрон, композиторы В.А. Моцарт и Сергей Рахманинов, художник Иван Айвазовский, космонавт Юрий Гагарин и многие другие, чьи имена у всех на слуху.

По мнению ученых, причиной, по которой большое количество гениев рождается именно в этот день, являются сильные вспышки на солнце. Когда они происходят, радиационный фон на Земле повышается, что влияет на способности детей, появившихся на свет в этот промежуток времени.

Отечественный исследователь-инженер Евгений Виноградов, который изучает вопросы солнечных вспышек, решил узнать, в какие дни недели количество и продолжительность солнечных вспышек зашкаливают.

По удивительному совпадению, активность на солнце совпадала с днями рождения гениев.

Любопытно, что все тому же Виноградову на основании своих наблюдений удалось установить, в какие месяцы появляются на свет самые одаренные люди. Как оказалось, вспышки на солнце обычно возникают зимой, в феврале, поэтому в этом месяце количество гениев-именинников просто зашкаливает.

Любопытно, что во многих культурах вторник считается счастливым днем для каких-либо начинаний.

Это отражается в фольклоре, например, в пословицах и поговорках. Так, например, англичане говорят: “Кто во вторник появился - благодатью наградился”. Как тут поспорить с народной мудростью?