Самые талантливые люди рождаются в этот день: могут горы свернуть

Астрологи рассказали, в какой день появляются на свет настоящие гении.

День рождения традиционно занимает первое место в рейтинге любимых праздников. Не только потому, что в эту дату человека окружают вниманием, заботой и любовью, дарят подарки, не только потому, что когда-то именно в этот день он появился на свет. Эксперты в сфере эзотерики утверждают, что подсознательно мы понимаем - число, в которое мы родились, наделено положительной энергетикой. Люди, рожденные в тот или иной день месяца, обладают своими уникальными качествами. Рассказываем, когда приходят в этот мир самые талантливые личности.

1 число

Согласно наблюдениям экспертов, творческие люди появляются на свет именно в первый день месяца. Неудивительно, что на протяжении всей своей жизни они стремятся быть под номером один, постоянно совершенствоваться и тянуться к идеалу - такое воздействие оказывает на них энергетика числа.

Все, кто родился 1 числа, могут похвастаться такими качествами, как оригинальность, креативность, целеустремленность.

Это любознательные люди, которые никогда не останавливаются на достигнутом, исследуют новые грани своей личности и своих способностей, поистине безграничных.

Люди, находящиеся под покровительством единицы, могут реализовать себя в любой сфере, которая приглянется им. Музыка, танцы, литература, живопись - порой рожденные 1 числа успешно совмещают сразу несколько сфер деятельности, уделяя им внимание в равной степени или по очереди.

Среди тех, кто появился на свет в первый день месяца, немало прирожденных лидеров.

Эти люди обладают удивительной харизмой, которая притягивает к ним, словно магнитом, окружающих. В творческой среде уроженцы 1 числа быстро становятся авторитетами, образцами, на которые равняются.

Негативные черты у рожденных 1 числа также имеются - порой они бывают излишне импульсивными и самонадеянными, игнорируют советы друзей и близких, поскольку убеждены, что знают, как лучше поступить. Иногда случается так, что они обманываются, но нередко оказываются правы.

Оригинальное мышление, непохожесть на других, независимость - все это свойственно подопечным первого дня месяца.

Эти люди - новаторы, которые решаются в своем творчестве на то, на что не решаются другие. Именно они становятся основателями новых течений и направлений в искусстве и ведут за собой множество последователей.