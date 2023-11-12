Самые стройные в мире: раскрыт главный секрет кореянок, и дело не в спорте

Девушки из Азии славятся своими миниатюрными фигурами. В этом плане большую роль играет генетика, однако не менее важна постоянная работа над собой. Это хорошо знают кореянки, которые сохраняют стройность вплоть до самого преклонного возраста. Причем их секрет заключается не в обилии спортивных упражнений.

Первым делом девушки стараются наладить свое питание. Традиционная еда в Корее нежирная, рацион в основном состоит из риса, мяса и овощей. Клетчатка оказывает благотворное действие на пищеварительные органы. Все блюда готовятся на пару. А, например, хлеб в Корее и вовсе не производят.

Важное место в процессе поддержания фигуры отведено водному балансу. После шести часов вечера обычная корейская девушка уже ничего не ест и позволяет себе только легкие напитки. В стране не популярна газировка, которая обычно и приводит к лишним килограммам.

Каждая местная девушка обязательно устраивает себе детокс на несколько дней в месяц. Все это время необходимо употреблять только овощи и фрукты в измельченном виде — в виде смузи. Некоторые кореянки стараются регулярно посещать спортзалы, но большинство из них выполняет несложные упражнения дома и следит за количеством шагов благодаря трекерам.