Самые странные фамилии на Руси состояли из двух букв: кто их выдумал

Фамилии, состояние из двух букв, встречаются в России нечасто. Можно подумать, что все они имеют азиатское происхождение. Действительно, в Корее и Китае часто используются короткие имена. Но большинство подобных фамилий на самом деле происходят из Европы, а многие и вовсе оказались русскими.

Иностранные фамилии часто оказываются переводом с немецкого или французского языка. Так, фамилия Зингер означает «певец». Точно такой же подход использовали и для более коротких иностранных слов. Например, фамилия Шу переводится на русский как «башмак», а Ро — «грубый». Многие двухбуквенные фамилии россияне получили от французских предков. Ли явно намекает на азиатское происхождение, но во Франции это слово означает «кровать» и тоже использовалось как фамилия или прозвище.

Нашлись среди самых коротких фамилий и местные топонимы. Фамилия Оя или Ик могут быть взяты у сибирских рек, а значение фамилии Ус и объяснять не требуется. Также новые фамилии на Руси могли быть сокращением от уже используемых: Те от Тенишева или Го от Голицына.