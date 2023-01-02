Самые слабые: астрологи назвали знак Зодиака, который чаще всего болеет

Слабое здоровье становится источником многочисленных проблем. При этом страдает как сам человек, который постоянно болеет и не может полноценно учиться или работать, так и окружающие, вынужденные снова и снова идти навстречу “прогульщику”. По мнению специалистов, частые болезни являются признаком ослабленного иммунитета - своего рода защитного барьера, оберегающего организм от вирусов, паразитов, бактерий и иных вредителей. А вот астрологи утверждают, что слабое здоровье присуще и определенным знакам зодиака. Они чаще своих соседей по гороскопу уходят на больничный и проводят время в компании градусника, таблеток и горчичников. Рассказываем, кто же в зодиакальном круге не может похвастаться крепким иммунитетом.

Козерог

Согласно мнению астрологов, самым слабым здоровьем среди знаков зодиака обладает Козерог. Представители земной стихии начинают страдать от болезней с ранних лет. Как только маленький Козерожка попадает в детский коллектив, например, в ясли или садик, жизнь его родителей превращается в нескончаемую череду больничных. Мимо уроженцев этого знака не проходит ни одна инфекция, болеют они часто и подолгу.

По мере взросления иммунитет Козерогов не крепнет, напротив, возникает еще больше сложностей со здоровьем. Как правило, чаще всего страдает пищеварительная система представителей знака. Если в детские годы Козерогов часто мучили колики, то во взрослой жизни им приходится сталкиваться с такими неприятными явлениями, как гастрит, язва желудка или изжога.

Поэтому им необходимо тщательно следить за работой своего желудка.

Кроме того, астролог отмечают, что большой уязвимостью отличаются кости и скелетная система Козерога. Они нередко страдают от болей в костях и суставах, ревматизма, отеков конечностей и т.д. Чтобы укрепить свой организм, представителям земного знака следует организованно подходить к своему питанию, употреблять в пищу как можно больше продуктов, содержащих фосфат кальция, например, морковь, капусту, картофель, брокколи и т.д.

В чем кроется причина слабого здоровья Козерога?

По словам астрологов, на иммунитет знака во многом влияют планеты-покровительницы. Во-первых, это Сатурн, планета, которую многие считают довольно суровой и строгой к своим подопечным; а во-вторых, Уран, который приумножает негативное воздействие Сатурна и оказывает плохое воздействие на самочувствие Козерогов.