Самые сильные мужчины рождаются в этот день недели: вы среди них?

Считается, то каждый из семи дней недели обладает своей уникальной энергетикой. Отчасти ее перенимают люди, которые родились в тот или иной день. Так же, как судьба представителей разных знаков зодиака зависит от расположения звезд и других небесных тел, так и каждый день недели находится под покровительством определенных планет. Они оказывают свое влияние на характер своих подопечных, на список качеств, которыми они обладают. Рассказываем, в какой день недели появляются на свет самые мужественные и стойкие представители сильного пола.

Вторник

По словам астрологов, самые сильные мужчины появляются на свет во второй день недели. Дело в том, что планетой-покровителем вторника является Марс - небесное тело, получившее свое название в честь античного божества мужественности. Неудивительно, что его подопечные отличаются соответствующими качествами.

Марс - божество подтянутое, сильное, пребывающее в превосходной физической форме.

Мужчины, рожденные во вторник, с самого детства испытывают тягу к спорту. Они с удовольствием занимаются в различных спортивных кружках и секциях, некоторые настолько увлекаются, что связывают со спортом свою профессию.

Впрочем, даже те, кто не стал профессиональным спортсменом, во взрослой жизни все равно не расстаются с гантелями, мячом, ракеткой и другими атрибутами любого вида спорта. Лучший отдых для них - активный, в спортзале или на открытом воздухе. Эти парни постоянно тренируются и улучшают свои показатели силы и выносливости.

Как говорится, в здоровом теле - здоровый дух.

Мужчины, появившиеся на свет во вторник, могут похвастаться крепкой психикой. Они уж точно не станут скандалить по мелочам, устраивать истерики, а спокойно, с чувством, толком, расстановкой разберутся в ситуации и примут объективное взвешенное решение.

Парни, рожденные во вторник, считаются счастливыми обладателями золотых рук. Для них не проблема самостоятельно, без посторонней помощи сделать дома крупный ремонт, возвести баню, дачу, дом… Возможности подопечных Марса поистине безграничны, даже если возникают трудности, они не пасуют перед ними.

Вторник и планета-покровитель Марс способствуют тому, что парни, рожденные в этот день, становятся сильными и отважными.

Родители, избранницы, дети и друзья гордятся этими мужчинами, признают их авторитет и прислушиваются к их советам.