Самые сердечные знаки Зодиака: дают пользоваться своей добротой

Окружающие то и дело садятся к ним на шею.

Желание помогать ближним похвально, но только не в том случае, когда человек жертвует всем ради чужого блага. Астрологи назвали три знака зодиака, добротой которых все время пользуются в корыстных целях.

Телец

Для Тельца нет на свете ничего важнее дружбы. Представители земной стихии относятся к той категории людей, которые готовы отдать близкому последнюю рубашку. Хорошо, если расположение этого знака достается человеку, который по-настоящему ценит это. Но нередко случается и так, что Телец по доброте своей пригревает на груди змею.

Недобросовестные люди пользуются отзывчивостью земного знака и вытягивают из него ресурсы, в которых нуждаются: сочувствие, любовь, деньги…

Когда Телец понимает, что все это время им просто-напросто пользовались, он, как это ни странно, не рвет на голове волосы и не клянется отомстить “паразиту”. “Самое главное - я помог человеку”, - пожимает плечами уроженец знака.

Рак

Представитель водной стихии от природы обладает большим сердцем. В нем найдется место для каждого, кто нуждается к теплоте, поддержке, защите. Раку нравится выступать в роли доброго ангела-хранителя, протягивать руку помощи всем страждущим. Он получает настоящее удовольствие, когда видит, что его действия возымели успех.

Вот только Рак не замечает, что некоторые личности с радостью садятся к нему на шею и ножки свешивают.

Они приходят и звонят по любому поводу: выплеснуть свой негатив, попросить в долг денег, намекнуть, что служебные возможности Рака будут как нельзя кстати при решении их проблемы… Водному знаку необходимо научиться отличать нахальных “паразитов” от тех, кто нуждается в помощи по-настоящему.

Рыбы

Рыбки - настоящие гуманисты. Они верят в то, что добро, как в сказках, неизменно побеждает зло, и делают свой вклад в копилку благих дел. Именно среди представителей водной стихии больше всего неравнодушных волонтеров, психологов, социальных работников - одним словом, представителей тех профессий, которые помогают окружающим.

Нередко добросердечность Рыб приносит им много проблем.

Среди тех, кто по-настоящему нуждается в поддержке, обязательно находят корыстолюбцы. Они нагло пользуются добротой водного знака, стремятся откусить от пирога кусок как можно больше. Рыбам необходимо прислушиваться к своей интуиции и отказываться от общения с такими энергетическими вампирами.