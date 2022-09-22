Самые счастливые: эти знаки зодиака радуются жизни несмотря ни на что

Кто-то считает, что постоянно быть счастливым невозможно - мол, для того чтобы сильнее ценить позитивные моменты жизни, нужно время от времени и погрустить, и пострадать от души. Однако астрологи считают, что некоторым знакам зодиака подвластен секрет вечного счастья - с какими бы трудностями им ни приходилось сталкиваться, они все равно сохраняют радостный настрой с оптимизмом смотрят в будущее. Рассказываем, какие три знака могут похвастаться светлым взглядом на мир.

Овен

Люди, рожденные под огненным знаком Овна, славятся своим оптимизмом. Окружающим порой кажется, что они как будто бы не замечают тех проблем и неурядиц, которые возникают у них на пути. Однако, разумеется, это не так - Овны не закрывают глаза на негативные события в своей жизни, но при этом придерживаются точки зрения, что слезами горю не поможешь. Они уж точно не станут заламывать в отчаянии руки и посыпать голову пеплом, считая, что в этом мало толку. То, что уже произошло, не исправить, а вот будущее - вполне возможно.

Поэтому вместо того чтобы погружаться в пучины печали и страдать, Овен найдет повод для радости и сконцентрируется на том хорошем, что у него есть.

Весы

Представители воздушного знака стараются во всем придерживаться гармонии. Даже если в их жизни происходят какие-то неприятности, Весы не позволяют себе с головой погружаться в грусть-тоску. Они обязательно обратят свое внимание на позитивные события, даже если это обычные мелочи - похвала начальника за успешно выполненную работу, вкусный ужин, приготовленный близкими людьми, поход с друзьями или второй половинкой в какое-нибудь новое место.

Кстати, если что-то плохое происходит в жизни близких, Весы тоже всегда с радостью выслушают их, дадут ценный совет и при необходимости помогут отвлечься от негатива.

Стрелец

Вот уж кто всегда видит жизнь в самых радужных красках, так это Стрелец. Уроженцы огненного знака всегда искрятся энергией, радостью, вдохновением. А все потому, что они занимаются любимыми делами, каждый день поднимаются с кровати с предвкушением нового интересного дня и ложатся с приятными мыслями о том, что их ждет завтра. Кроме того, они черпают радость в своих многочисленных хобби и общении с единомышленниками - это гарантированно поднимает им настроение и мотивирует на новые свершения.