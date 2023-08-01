Самые самодостаточные: женщинам с этими именами хорошо и без мужчины

“Бедняжка”, - качают головой сердобольные бабушки у подъезда, когда видят одинокую соседку, самостоятельно несущую в руках тяжелые пакеты с продуктами. Вот только они не догадываются, что эта дама совсем не жалеет о своем “холостяцкой жизни”. Она наслаждается одиночеством и предпочтет его, даже если ей предложит руку и сердце обеспеченный красавчик. Рассказываем, какие имена носят самые независимые женщины.

Вера

Девушка с характером - так можно в нескольких словах охарактеризовать Веру. Обладательница этого имени уж точно не принадлежит к типажу “дамы в беде”, терпеливо ожидающей помощи мужчины. Вера привыкла добиваться всего в жизни самостоятельно, без страховки в виде мужа и покровителя за спиной. Одиночество ее совершенно не пугает.

Успешная и самодостаточная, Вера хотела бы встречаться точно с таким же парнем.

Вот только найти себе подходящего партнера этой девушке сложно. Не каждый готов мириться с тем, что спутница жизни по силе духа не просто не уступает мужчинам, но где-то и превосходит их. Поэтому очень часто Вера остается одна.

Инга

Обладательница имени Инга частенько пользуется репутацией стервы. Это сильная, уверенная в себе, властная и амбициозная натура. Женщина, нареченная таким именем, твердо знает, чего хочет. Проблема лишь в том, что найти желаемое в реальности получается не всегда - особенно если дело касается спутника жизни.

Инга не хочет размениваться на кратковременные интрижки, она стремится к прочным и долговременным отношениям.

Если же до определенного периода жизни ей не удается встретить подходящего кандидата в мужья, она просто-напросто отпускает ситуацию. В свободе и независимости эта дама находит свою прелесть и наслаждается этим назло сплетникам.

Светлана

Женщина, нареченная именем Светлана, не страдает от недостатка мужского внимания. У нее всегда много поклонников, готовых в любой момент предложить руку и сердце - дай только знак. Вот только Света не торопится сделать выбор. Она очень требовательна к мужчинам и выйдет замуж только за того, кто будет полностью отвечать ее представлениям об идеале.

Высокая планка, которую устанавливает Светлана, довольно часто отпугивает потенциальных кандидатов.

Переживать об этом обладательница имени не станет - только пожмет плечами, мол, не судьба. К тому же у независимости есть свои плюсы, о которых Светлане хорошо известно. Ей нравится быть свободной и делать все, что придет в голову.