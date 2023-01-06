Самые раскрепощенные в постели знаки Зодиака: они просто огонь

Еще чуть больше ста лет назад все, что происходило в спальне между мужчиной и женщиной, было тайной за семью печатями. О своем интимном опыте и уж тем более о своих желаниях говорить вслух было попросту неприлично. Да и оставаясь наедине, большинство супругов вряд ли решились бы посвятить друг друга в свои сокровенные фантазии. В наше время мы можем быть полностью откровенными со своим партнером, но все же мало кто может похвастаться полной раскрепощенностью. Астрологи рассказали, какие знаки точно открыты для экспериментов в постели и могут вдохновить на них свою вторую половинку.

Овен

Представители огненного знака по жизни не признают никаких рамок и ограничений. Все правила на земле написаны не для них, поэтому нечего удивляться, что в спальне Овен тоже ярый сторонник экспериментов. Партнер с ним точно не соскучится, однако важно помнить про схожесть темпераментов: человеку, который, напротив, предпочитает традиционные ласки, с Овном будет некомфортно.

Хотя, возможно, этот знак сможет его переубедить.

Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецов, как известно, натуры противоречивые. С ними никогда не знаешь, чего ожидать, в том числе в постели. Сегодня уроженцы воздушного знака требуют привычных классических ласк, а уже завтра загорятся желанием попробовать нечто более пикантное. Партнеру непросто подстраиваться вот постоянно меняющиеся вкусы Близнецов, однако если он настроится на их волну, море удовольствия будет гарантировано.

Дева

В жизни строгие и педантичные Девы кажутся тем знаком, который интересуется экспериментами в постели в последнюю очередь. Однако на самом деле представители земного знака - те еще шалуны. Больше всего они тяготеют к доминированию над партнером - вот где командирская душа Девы разворачивается в полную силу!

Поэтому тем, кто жаждет подчинения и покорности, стоит обратить внимание на уроженцев этого осеннего знака.

Скорпион

Пожалуй, самым страстным и притягательным знаком в гороскопе остается Скорпион. Таинственные представители водной стихии буквально источают чувственность, которая привлекает противоположный пол, словно пламя - мотыльков. В постели для Скорпиона нет никаких табу, кроме того, своим энтузиазмом он заведет даже самых отъявленных скромников или скромниц.